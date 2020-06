FOSSACESIA MARINA SI TINGE DI BLU – L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANCHE PER QUEST’ANNO REGALA LE BANDIERE BLU A TUTTI GLI STABILIMENTI BALNEARI

Tutto il Lungomare di Fossacesia in questi giorni si è tinto di blu, con le nuove bandiere blu 2020 che l’Amministrazione Comunale ha regalato ai balneatori affinchè, anche per quest’anno, le facciano sventolare sulle rispettive concessioni. “Ogni anno regaliamo le bandiere blu a tutti i balneatori di Fossacesia – dichiara il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio – affinchè le facciano sventolare con orgoglio nelle loro concessioni balneari e questo perché la conquista della bandiera blu è fatta del lavoro di squadra di tutti, del Comune, delle società di servizi pubblici Sasi ed Ecolan , dei privati, nonché dei cittadini” Fossacesia ormai conquista la Bandiera Blu da ben 19 anni, in cui, oltre alle acque di balneazione dichiarate eccellenti, anche negli ultimi prelievi, dall’Arta, si è assistito ad un crescendo di servizi erogati rispondenti a quelli che sono i criteri previsti dalla Fee, l’organizzazione internazionale non governativa avente come scopo principale la diffusione delle buone pratiche per la sostenibilità ambientale, per le acque di balneazione eccellenti, per la corretta gestione del territorio che prevede un’elevata percentuale di raccolta dei rifiuti, per la cura ed il decoro delle spiagge e dell’arredo urbano, per l’accessibilità alla spiaggia da parte di tutti e per una buona qualità della vita per i propri cittadini. “Oltre che negli stabilimenti balneari, come gli altri anni, abbiamo provveduto, a far sventolare le nostre bandiere blu 2020 anche sulla strada Lungomare di Fossacesia – conclude Di Giuseppantonio – nonché ad allestire il punto blu, presso l’ufficio turistico, al quale cittadini e turisti potranno rivolgersi per avere informazioni sul programma bandiera blu e a munire ogni concessione balneare di un cartello espositivo dove poter consultare l’eccellenza delle acque di balneazione, certificata sulla base dei rilievi periodici dell’Arta, l’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente”. Una grande bandiera blu è stata messa all’ingresso di Baya Verde, sul Lungomare Sud, di proprietà del Comune, che è stata riaperta, dopo una gara pubblica che si è aggiudicata un giovane di Fossacesia, David Alfino.