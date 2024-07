FOSSACESIA. RIPRESO L’INCENDIO NELL’AREA DELL’ABBAZIA DI SAN GIOVANNI IN VENERE 

I Vigili del Fuoco sono dovuti di nuovo intervenire oggi per domare l’incendio di sterpaglie divampato ieri sulla strada provinciale Panoramica che da San Giovanni in Venere porta al mare. Ieri, c’era stato un primo intervento, con diversi mezzi e l’elicottero dei Vigili del Fuoco, e sembrava che il rogo fosse stato circoscritto. Il traffico automobilistico è stato dirottato sulla provinciale Lanciano-Fossacesia Marina per mettere in sicurezza l’area. Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco sono intervenuti i Carabinieri Forestali e della Stazione di Fossacesia, la Polizia Locale ed i volontari della Protezione Civile di Casalbordino, Torino di Sangro e Lanciano, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore Umberto Petrosemolo.Non è la prima volta che la zona è interessata da incendi, che mettono a repentaglio la caratteristica vegetazione che la collina dell’abbazia. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri Forestali per accertare la natura del rogo.

“Negli ultimi due anni – ricorda il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – abbiamo registrato alcuni incendi che si sono sviluppati in vari punti della provinciale Panoramica. Mi auguro che non siano frutto di atti volontari. Invito la popolazione a prestare la massima attenzione perché le fiamme potrebbero mandare in fumo una zona caratteristica della nostra città. Ricordo, tra l’altro, che all’inizio della stagione estiva ho emesso due ordinanze, una per la pulizia dei campi incolti che sono a ridosso della rete ferroviaria Adriatica e l’altra rivolta ai privati perché tengano i campi senza vegetazione secca ed evitino dia accendere fuochi di ogni genere, di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette in punti in cui si possono sviluppare incendi. Serve la collaborazione di tutti, perché il fuoco è una minaccia che provoca danni all’ambiente ed anche alle persone”.