FOSSACESIA, SCATTATI I CONTROLLI 2024 PER IL CONTRASTO ALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI

La Polizia Locale di Fossacesia, ha intensificato in questi primi giorni del nuovo anno i controlli sul fronte dell’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. In via Scata, nei pressi dell’uscita della Fondovalle Sangro, su segnalazione pervenuta al Comandante della PL Sebastiano Arboretti Giancristofaro, è stato rinvenuto un consistente abbandono di sacchi di spazzatura di vario genere. Gli agenti stanno procedendo all’individuazione dei responsabili per le sanzioni del caso. Per la rimozione dei rifiuti sono intervenuti gli operatori Ecolan.

“Molti materiali che avrebbero potuto prendere la strada della discarica, sono stati lasciati in zone agricole – commentano il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore alla Sicurezza ed Ambiente Umberto Petrosemolo-. Purtroppo, si tratta di fenomeni isolati ma che si verificano e contro i quali è stata implementata l’azione della Polizia Locale e delle Guardie Ecologiche volontarie, che da tempo operano prima di tutto con il compito di sensibilizzare ulteriormente su una differenziazione adeguata, spiegando al cittadino quali errori commette e fornendo indicazioni per una corretta gestione dei rifiuti”.

Dopo i dovuti accertamenti, scatteranno le sanzioni previste in base al tipo di violazione.