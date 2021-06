FOSSACESIA. SELEZIONE 7 RILEVATORI PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI PER L’ANNO 2021

Il Comune di Fossacesia ha pubblicato l’avviso con il quale ha indetto la selezione pubblica per la predisposizione di una graduatoria unica da cui attingere 7 collaboratori autonomi a cui affidare l’incarico di rilevatori per il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni per l’anno 2021, sulla scorta di apposito disciplinare d’incarico. Le persone interessate a svolgere l’incarico possono presentare domanda a partecipare alla selezione della graduatoria. Avviso, dettagli e domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia (fossacesia.org, sezione Avvisi). Possono fare domanda coloro che abbiano raggiunto la maggiore età, che sono in possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente, che sappiano usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) e- che abbiano esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuare interviste e altri requisiti contenuti nell’Avviso. La domanda di partecipazione corredata dalla relativa documentazione, va indirizzata al Comune di Fossacesia, via Marina n. 18 e dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del 25 giugno 2021 con le seguenti modalità: – consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Fossacesia, presso l’Ufficio Anagrafe, in via Marina 18, durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9 alle ore 12, e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 16:30 alle ore 18) – Spedizione in busta chiusa mediante raccomandata a/r indirizzata a Comune di Fossacesia, via Marina 18 (farà fede la data di spedizione comprovata dal timbro e la data dell’ufficio postale accertante) indicando esplicitamente sulla busta ‘Censimento della Popolazione 2021. Domanda selezione per il conferimento dell’incarico di rilevatore’ – Spedizione via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo del Comune di Fossacesia comuni@pec.fossacesia.org, specificando l’oggetto. Non saranno valide le domande inviate da casella di posta ordinaria, anche se indirizzate alla PEC del Comune.