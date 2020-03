FOTO E VIDEO DI PESCARA DALL’ALTO, VUOTA A CAUSA DEL CORONAVIRUS

Le immagini e le riprese aeree effettuate dal Reparto Operativo Aeronavale di Pescara della Guardia di Finanza mostrano Pescara e Chieti deserte durante il soleggiato pomeriggio di lunedì 16 marzo.

In una giornata bellissima di sole, con neanche una nuvola in cielo, in condizioni normali sarebbero state migliaia le famiglie a passeggiare sul lungomare.

E invece, in questo inizio di settimana in emergenza coronavirus, in piena attuazione del decreto governativo che vieta gli spostamenti se non necessari, ecco come si presentano Pescara e Chieti.

Le forze dell’ordine hanno sorvegliato e lanciato appelli.

Le eloquenti immagini a corredo offrono una fotografia di aree, solitamente affollate in qualsiasi ora del giorno, evidentemente deserte se non con qualche cittadino sull’arenile di Pescara o in uscita con il proprio cane.

In questo periodo emergenziale dovuto alla pandemia del Covid-19, tutti i cittadini sono chiamati ad un senso di maggiore responsabilità civica e le forze dell’ordine ad una attenta sorveglianza del territorio.

Anche in questa emergenza sanitaria nazionale, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara vigilerà dall’alto e dal mare sul rispetto delle ordinanze poste a tutela della salute pubblica, segnalando alle pattuglie operanti a terra eventuali assembramenti, per un immediato intervento.

Un appello corale: “aiutaci ad aiutarti: resta a casa!”