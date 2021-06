FRANA DI S.ONOFRIO A PATERNO MESSA IN SICUREZZA

Mercogliano: intervento record grazie alla sinergia tra enti

Frana di S. Onofrio, nella frazione di Paterno, messa in sicurezza: l’intervento di bonifica e consolidamento del pendio in frana, per eliminare il rischio incombente sulla frazione di Avezzano e l’autostrada è stato eseguito in tempi record rispetto agli standard canonici per i lavori pubblici.

“La collaborazione tra Enti, Comune e Genio civile, intervenuti subito dopo la frana per la messa in sicurezza e il transennamento dell’area”, sottolinea Lucio Mercogliano, consigliere delegato per la frazione di Paterno, “ha funzionato al meglio portando alla soluzione del problema nel raggio di qualche mese. Questo è un classico esempio di come dovrebbero funzionare le cose per dare risposte immediate ai cittadini, soprattutto in caso di pericoli per l’incolumità pubblica, come nel caso della frana di Paterno”.

Per l’operazione di consolidamento il Genio civile, assegnatario dei 200 mila euro stanziati dalla Regione, su sollecitazione dell’amministrazione Di Pangrazio all’indomani della pericolosa frana, ha appaltato i lavori in tempi rapidissimi: l’impresa ha realizzato un intervento di bonifica del pendio roccioso dove è stata piazzata una rete paramassi con un muro in pietra.