FRANCAVILLA A MARE, LADRI RUBANO UN’AUTO “SMART” AD UN NOTO AVVOCATO: LUI LI INSEGUE E COMINCIA A SPARARGLI

I carabinieri stanno indagando su un movimentato episodio avvenuto ieri sera poco dopo le 22 a Francavilla al Mare in via Roma, nei pressi del Comune, dove due uomini hanno rubato la Smart di un avvocato, Carmine Montebello. Questi era sceso dalla sua Smart per fare una telefonata, allontanandosi di pochi metri, quando i due che erano arrivati a piedi, sono saliti sull’auto, sono riusciti a metterla in moto e sono fuggiti. Il legale a quel punto, attraverso il finestrino aperto, ha provato ad afferrare l’uomo seduto sul lato passeggero ma nella manovra è rimasto schiacciato contro un palo dell’illuminazione. Subito dopo, percorsa una scalinata, Montebello è riuscito a mettersi sulle tracce dell’auto e al passaggio della Smart con una pistola da tiro legalmente detenuta, ha esploso l’intero caricatore di dieci colpi all’indirizzo dell’auto. I due fuggitivi, raggiunta la Statale 16, sono riusciti a far perdere le loro tracce. Il fatto si è verificato, come ha raccontato lo stesso Montebello, dopo che aveva terminato una diretta su Facebook e sulla sua pagina social il legale ha raccontato l’accaduto. Montebello, che ancora non formalizza la denuncia, si è recato all’ospedale di Ortona dove gli sono state riscontate lesioni alla spalla destra guaribili in 14 giorni.