FRANCAVILLA. ARRESTATO CORRIERE DELLA DROGA, SEQUESTRATI 100 KG DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Un vero e proprio corriere della droga, quello finito in manette a Francavilla. Il traffico è stato scoperto dai Carabinieri, che si erano posizionati nei pressi di un garage, appostamento durato alcuni giorni, fino a quando, un 29enne pugliese è arrivato con un furgone e in divisa da corriere ed ha iniziato a scaricare scatoloni. A questo punto sono entrati in azione i militari che una volta aperti i contenitori hanno trovato: oltre 60 kg di marijuana, 33 kg di hashish i e mezzo kg di cocaina.