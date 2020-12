FRANCAVILLA, E’ DECEDUTA LA PROFESSORESSA DI FRANCESE CARMELITA PANTALEONE: AVEVA 74 ANNI

Tutta la comunità di Francavilla è in lutto per la scomparsa della professoressa di francese Carmelita Pantaleone. Tantissimi gli impegni in politica e in campo sociale: è stata consigliere di Alleanza Nazionale in consiglio comunale e presidente della Commissione per le Pari Opportunità Regionale, presidente del club Soroptimist International di Chieti negli anni 2000 2001, presidente dell’associazione per la donazione del Cordone Ombelicale nonchè anche animatrice di tante iniziative. I funerali si svolgeranno domani, venerdì 18 dicembre, nella chiesa di Sant’Alfonso a Francavilla alle ore 15. Condoglianze alla famiglia da parte dell’itera nostra Redazione.