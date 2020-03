FRANCAVILLA. LADRI RUBANO E DALLA FINESTRA MINACCIANO FAMIGLIA A CENA

Francavilla. Le restrizioni dovute all’emergenza coronavirus hanno azzerato inquinamento, delinquenza, traffico e ogni altra attività di massa collegata alla libera circolazione. Ma è sempre così? Non proprio. Questa sera dei ladri armati di arnesi da scasso hanno gettato nel panico diverse famiglie che stavano tranquillamente cenando. Sul gruppo facebook “Francavilla al mare è tua”, una cittadina ha raccontato la sua brutta avventura:

Buonasera… scrivo non per creare allarmismi ma per essere d’aiuto…Volevo allertare specialmente chi abita perimetralmente alla ferrovia … Nel mio palazzo sono appena entrati i ladri… Sono in due coperti da passamontagna..alti, magrolini molto agili… Uno di loro fa da palo mentre l’altro munito di piede di porco si inerpica lungo i tubi del gas/acqua come fosse spiderman… Vi dico che ci è atterrato davanti dal balcone del 1° piano, mentre eravamo in taverna a cenare e ci ha fatto anche il gesto di star zitti…. fuggiti lungo la ferrovia.. una vicina ci ha detto che proprio oggi pomeriggio intorno le 18 ha visto passare persone lungo la ferrovia…forse a perlustrare la zona … Questo è successo circa 45minuti fa…all’ altezza di Old Wild West…. Sentirsi violati nella propria casa mentre si cena è una cosa che non si augura a nessuno..specie in questo periodo…. Eppure i parassiti ci sono e sono in giro… Quindi Massima ATTENZIONE…💔

Aggiungo per evitare millemila commenti di avvisare le forze dell’ordine…che OVVIAMENTE tutta la prassi burocratica è stata fatta…. E che sebbene ancora lo spavento in corpo… Ho pensato di avvisare la comunità..