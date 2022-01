Frozen Yogurt: l’alternativa low-fat al Gelato

Se per la diffusione dello Yogurt in Europa dobbiamo dire grazie agli antenati dei turchi che già nel 6000 avanti Cristo lo producevano per aumentare il periodo di conservazione del latte, la sua variante Frozen Yogurt trova origine negli Stati Uniti, a partire dagli anni 70, quando iniziò ad essere offerta come alternativa al classico gelato.

Ad oggi il frozen yogurt è uno dei dolci più consumati al mondo, non solo per il gusto ma anche per le caratteristiche nutrizionali contenute in esso che, grazie alla presenza dei fermenti lattici vivi, rappresenta un alimento che comporta reali benefici per la salute dell’intestino e il rafforzamento delle difese immunitarie, ma non solo.

Le proprietà del Frozen Yogurt e le differenze con il gelato

Come dicevamo, il Frozen yogurt, per sua stessa natura, è correlato ad alcuni benefici per il nostro organismo, che sono propri dell’ingrediente principale, lo yogurt per l’appunto.

La presenza di fermenti lattici probiotici garantisce l’equilibrio della flora batterica e la salute gastrica e intestinale, rafforzando il sistema immunitario, oltre alle proteine e il calcio utili per consolidare le ossa, i muscoli e il cuore. I probiotici, inoltre, grazie alla loro capacità di scomporre in parte il lattosio consentono il consumo di piccole quantità di latticini anche per coloro che soffrono di intolleranza, evitando quindi il manifestarsi di problemi digestivi, gonfiore e dolore di pancia. Al riguardo, però, ricopre un ruolo fondamentale la pastorizzazione che, se effettuata dopo l’aggiunta dei fermenti lattici, uccide quest’ultimi, riducendo di molto le proprietà dello yogurt.

Indicato per chi ha problemi di colesterolo

A differenza del gelato, per la produzione del Frozen Yogurt la panna è sostituita con il latte, rendendolo più leggero dal punto di vista calorico e meno ricco di grassi, ed è quindi indicato per chi soffre di colesterolo alto. Nel classico gelato infatti la quantità di grassi presenti può variare dal 10% fino al 25% mentre nel frozen i livelli sono compresi tra il 2% e il 6%, per l’utilizzo di latte fermentato, rendendolo un dessert molto amato tra coloro che non vogliono negarsi il dolce, stando sempre attenti alla dieta.

In questo senso, è bene sottolineare come il grasso presente nello yogurt gelato dipenda anche dal tipo di latte utilizzato (quello intero contiene più grassi del parzialmente scremato). Se da una parte il Gelato contiene più grassi, dall’altra il Frozen Yogurt contiene più zuccheri per questo i soggetti che soffrono di diabete dovrebbe consumarlo in rare occasioni.

Come preparare il Frozen Yogurt e l’uso di macchine automatiche

Dato il grande successo del Frozen Yogurt in tutte le fasce di età, sono sempre di più le persone che provano a realizzare questo dessert a casa anche senza l’utilizzo di gelatiere. Navigando in rete sono molte le ricette fai-da-te che consentono la produzione più o meno fedele di quella che possiamo gustare presso i rivenditori, e comprendono anche molte varianti come quella a base di latte di soia per la versione vegana o senza zucchero.

Coloro che gestiscono un’attività nel settore della ristorazione, anche quelle che non siano strettamente specializzate nella somministrazione di frozen yogurt, hanno ampliato la propria offerta contemplando la possibilità di offrire questo dolce presso ristoranti, bar, pasticcerie o gelaterie. In molti casi, soprattutto nelle situazioni in cui non si ha una formazione specifica al riguardo e non si vuole assumere personale qualificato, la produzione viene realizzata attraverso l’utilizzo di macchine per yogurt gelato automatizzate che consentono di realizzare un frozen yogurt la cui qualità e gusto sono in tutto e per tutto uguali alla versione artigianale, con un vantaggio in termini di velocità, facilità di utilizzo e prestazioni.

Creare corner all’interno del proprio negozio

Con queste macchine, infatti, è possibile creare dei corner dedicati all’interno del proprio esercizio commerciale nel quale far gustare il frozen yogurt in tutte le sue varianti, con l’aggiunta di topping e guarnizioni a base di frutta, caramelle o cioccolato che danno ulteriore gusto al dessert, con un spazio di ingombro minimo e senza dover togliere tempo alla gestione ordinaria del proprio negozio. Le macchine per yogurt gelato sono presenti sul mercato in vari modelli e dimensioni che dipendono dalle caratteristiche del proprio locale e dal tipo di offerta che si vuole proporre.