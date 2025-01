Fugge con merce non pagata dal supermercato, aggredendo un testimone: la Polizia di Stato lo rintraccia poco dopo.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue:

Nel primo pomeriggio di ieri, un uomo ha commesso un furto in un supermercato della zona sud della città, appropriando di svariati generi alimentari che occultava sotto la giacca, uscendo poi dall’attività commerciale senza pagare.

Oltrepassata la cassa, un uomo, che aveva assistito al furto, ha intimato al 29enne di tornare indietro e pagare quanto sottratto.

Quando l’uomo si è reso conto di essere stato scoperto, ha reagito in modo violento nei confronti della persona intervenuta, dando vita a una colluttazione. La persona intervenuta ha ricevuto alcune spinte a seguito delle quali cadeva a terra, mentre l’autore del furto riusciva a fuggire.

I presenti che avevano assistito alla scena hanno subito contattato il numero di emergenza e più pattuglie sono prontamente intervenute sul posto.

Gli agenti delle Volanti hanno iniziato a raccogliere le testimonianze dai presenti, nonché ad acquisire, dal sistema di videosorveglianza, l’immagine dell’aggressore.

Grazie ai preziosi elementi rapidamente acquisiti, gli agenti hanno avviato le ricerche che si sono concluse, nello stesso pomeriggio, in via Tavo, dove il presunto responsabile, riconosciuto dagli operatori di polizia, è stato bloccato.

Il presunto responsabile, identificato in un 29enne domiciliato in città, è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti, al termine dei quali, tenuto conto degli elementi emersi a suo carico, è stato denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per il reato di rapina impropria.