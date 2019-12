FURTO AL MERCATINO DI NATALE DI AVEZZANO. CHI PRENDE E CHI DÀ

Mentre un ammirevole cittadino di Avezzano si prodigava per trovare un riparo per la notte ad un senzatetto, all’insegna di un Natale di vera bontà, qualcuno sottraeva dolciumi, caramelle e calze della Befana proprio dalle casette degli ambulanti che in questi giorni stanno animando Piazza Risorgimento.

Poco prima delle 20 di oggi, un gruppetto di ragazzini stranieri ha approfittato di un attimo di distrazione della sig.ra Marziale, per portare via merce per un valore di euro 150,00.