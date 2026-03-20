G.A.DIT. Sezione Marsica, Cesidio D’Amore eletto nuovo presidente

Le G.A.DIT. Sezione Marsica hanno un nuovo presidente. Nel corso dell’ultima assemblea dei soci, Cesidio D’Amore è stato eletto alla guida dell’associazione con il voto unanime dei presenti.

Un’elezione che rappresenta un chiaro segnale di fiducia e stima nei suoi confronti e che apre una nuova fase per la sezione marsicana, nel segno dell’impegno, della collaborazione e della tutela del territorio.

Particolarmente significativo il momento del passaggio di consegne, con la consegna dei segni distintivi al nuovo presidente da parte del presidente uscente, simbolo della continuità del lavoro portato avanti dall’associazione. Allo stesso presidente uscente è stato inoltre conferito l’attestato di Ispettore Provinciale, quale riconoscimento per l’attività svolta negli ultimi dieci anni e per la disponibilità a proseguire il proprio percorso all’interno dell’associazione.

Nei prossimi giorni il nuovo direttivo si riunirà per procedere all’assegnazione delle cariche e alla nomina del vicepresidente. A farne parte sono Raffaella De Clemente, Marco Mostacci, Danilo D’Antonio, Giorgio Melissari e Ivano Ciotti.

La G.A.DIT. Sezione Marsica, espressione dell’Associazione delle Guardie Ambientali d’Italia – Sezione Marsica, si prepara dunque ad affrontare questo nuovo percorso con rinnovato entusiasmo e spirito di servizio.

La redazione formula i migliori auguri di buon lavoro al neo presidente Cesidio D’Amore e al nuovo direttivo, con l’auspicio di un cammino ricco di soddisfazioni e risultati al servizio del territorio.