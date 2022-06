Galateo, come ci si comporta nei casinò

Con l’avvento del digitale sono cambiate moltissime abitudini delle persone. L’intrattenimento ha subito una forte evoluzione, passando nel mondo online con la nascita di piattaforme di socializzazione, come i social, e siti per la fruizione di contenuti multimediali. Un ampio spazio nel grande contenitore digitale se lo sono presi i casinò online. Quest’ultimi nel corso degli anni hanno macinato moltissimo terreno, arrivando a conquistare una platea incredibile di persone. Nel loro catalogo è possibile trovare giochi come canasta, Roulette, BlackJack e tantissimi altri. Parliamo di giochi che hanno fatto la storia dei casinò fisici e che ora si prestano a diventare pilastri del settore online.

Insomma, le piattaforme di gioco online pian piano stanno sostituendo i casinò terrestri, questo perché per molti è più facile divertirsi stando comodamente seduti sul proprio divano di casa, piuttosto che spostarsi verso la prima struttura più vicina. C’è da mettere in conto che la versione online non comporta regole di comportamento chissà quanto particolari, così come l’abbigliamento da dover indossare. Se sei un principiante e vuoi approcciarti al mondo delle sale da gioco fisiche, è bene che tu sappia che esistono delle norme di galateo da dover seguire.

Norme di galateo nei casinò fisici

In qualsiasi contesto ci troviamo, è opportuno utilizzare delle regole di comportamento per evitare di fare brutte figure o essere giudicati come maleducati. Lo stesso vale all’interno dei casinò. Prima di avere un atteggiamento consono, bisogna, ovviamente, entrare nella struttura. All’ingresso verrà chiesto un documento di riconoscimento, per questo motivo non provate ad entrare con un minore di 18 o 21 anni (dipende dalle regole). Questa restrizioni è fondamentale ed è richiesta anche online: entrano solo le persone che hanno raggiunto la maggior età.

Aspetto molto importante, una volta varcata la soglia, è l’abito. Non tutti i casinò sono uguali e non tutti utilizzano un codice per il vestiario. Basti solamente sapere che non bisogna mai entrare in infradito e con magliette rappresentanti squadre calcistiche. In genere si consiglia di vestirsi in modo cesual-elegante, magari portarsi anche una cravatta con sé, in modo da indossarla in caso ci sia l’obbligo.

Buone maniere

I film ci hanno sempre mostrato i casinò come un ambiente elegante e di classe, dove non è possibile comportarsi come se fossimo in discoteca. Al loro interno girano un sacco di soldi, per questo motivo è opportuno avere rispetto di chi si trova lì con noi. Gentilezza è la prima caratteristica, specialmente quando si parla e si sta al tavolo con altri giocatori e con lo staff. Le battute vanno bene, sempre se fatto in maniera amichevole e non critica. Allo stesso modo dispensare consigli non è sempre visto di buon occhio.

Inoltre non bere troppo. Due drink possono andare, ma iniziare a perdere il controllo può portare a perdere molte mani, così come può portare ad avere un atteggiamento poco consono alla situazione.

In caso di vincita non esultare con molta energia, non sei allo stadio e non ha segnato la tua squadra del cuore. Abbi rispetto degli altri giocatori che hanno perso.

Niente cellulare

Una regola molto importane e che non bisogna trasgredire è quella dell’utilizzo del cellulare. All’interno dei casinò è consentito portarlo con sé, l’importante è che non lo usi durante le partite. Questo perché lo considerano uno strumento con cui è facile imbrogliare.