GATTI SVANITI NEL NULLA | UN 59ENNE LI HA UCCISI TUTTI A FUCILATE

Il terribile fatto è accaduto a Piombino in provincia di Livorno dove un 59enne ha sterminato letteralmente i gatti che entravano nel giardino di casa. All’inizio è stato un vero e proprio mistero. Infatti, i residenti della zona, nella quale vive l’uomo, da giorni, si erano accorti della scomparsa dei felini. Due mici sono stati ritrovati sanguinanti e feriti da armi da fuoco. Le indagini dei carabinieri hanno permesso , alla fine, di venire a capo del giallo. Infatti, i proiettili estratti dai poveri animali hanno permesso di risalire al detentore del fucile , legalmente detenuto, che è risultato, poi, il responsabile. Quando i gatti entravano nel giardino del 59enne, immediatamente, lui, imbracciava il suo fucile da caccia e gli sparava senza pietà per difendersi dalle “ intrusioni indesiderate”. Tutti i fucili in suo possesso gli sono stati ritirati ed è stato accusato del reato di uccisione di animali con l’aggravante della crudeltà.