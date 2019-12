GELO AI PIANI DI PEZZA DOVE SONO STATI TOCCATI I -15° C

L’irruzione di aria fredda degli ultimi giorni ha causato un brusco abbassamento delle temperature in tutto l’Abruzzo. In provincia dell’Aquila, ai Piani di Pezza la colonnina di mercurio ha raggiunto i -15,1°C, stando ai dati registrati dalla stazione meteorologica AQ Caput Frigoris.

Condizioni climatiche che garantiranno comunque bel tempo per il 31 dicembre e il 1° del nuovo anno. Infatti a partire da questa notte, tra lunedì e martedì, i venti con provenienza nord-est cesseranno definitivamente, lasciando i cieli completamente liberi dalle nubi. Il cielo stellato e l’assenza di vento creeranno le giusti condizioni per il raggiungimento di basse temperature a bassa quota e nelle vallate marsicane, dove le minime scenderanno abbondantemente sotto lo zero con picchi di -10/-15°C (o oltre) nelle vallate di montagna.

Nell’area Fucense, le temperature potrebbero restare basse anche durante le ore diurne a causa della permanenza dell’aria fredda nei bassi strati.

