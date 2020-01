GET DOWN, PRIMO SINGOLO DEI DUE DJ MARSICANI: ALEX REY E NVMND

Get Down, è il titolo del primo singolo dei due DJ marsicani: Alex Rey, (Alessandro Stornelli 20 anni di Celano) in collaborazione con NVMND (Daniele Serra 29 anni di Avezzano).

Un pezzo di musica Hause, il primo della loro produzione al quale ne seguiranno altri già in corso di preparazione.

Il brano può essere ascoltato già su YouTube cliccando sul Link: https://youtu.be/0PEU6LefdWQ.

Alex Rey, nonostante la giovane età è un DJ molto conosciuto non solo nella marsica ma anche fuori, questa estate si è esibito in varie zone come Corfù in Grecia, Capodanno a Roma, Riccione e diverse altre località.