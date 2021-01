GIANLUCA VACCA (M5S) INCONTRA GLI OPERATORI DEL TURISMO INVERNALE

Si è tenuto ieri pomeriggio l’incontro on line tra le associazioni di categoria e dei territori legati al turismo montano abruzzese e i Deputati del MoVimento 5 Stelle Gianluca Vacca, Simone Valente, Luca Sut ed Elisa Tripodi. Sul tavolo il Decreto legislativo sci, in discussione in Parlamento e il prossimo Decreto ristori.

Proprio su quest’ultimo, spiega Vacca “Sarà essenziale sostenere concretamente e con risorse importanti il settore della montagna, così gravemente penalizzato da questa emergenza sanitaria. Siamo al lavoro con il Mef, il Mise e il Mibac per trovare le soluzioni migliori e rispondere alle sollecitazioni e alle preoccupazioni di chi vive delle attività invernali in prima persona. Ci auguriamo che anche la Regione Abruzzo faccia la sua parte perché la promozione turistica deve essere una leva fondamentale per far ripartire un comparto che nei prossimi mesi dovrà risollevarsi e mitigare gli effetti negativi portati dalla pandemia. Questi tavoli di confronto – continua Vacca – sono indispensabili per attivare un processo di partecipazione e puntare l’obiettivo dei Ristori lì dove più serve. Ieri abbiamo ascoltato i maggiori rappresentanti del comparto alberghiero, dei principali impianti sciistici regionali e delle associazioni dei maestri di sci. Sono arrivati tanti input: abbiamo analizzato criticità e raccolto le proposte che ora gireremo al Governo con l’obiettivo di dare risposte concrete agli operatori turistici della montagna e dello sci che rappresentano un comparto economico fondamentale per l’Abruzzo.”. Conclude.