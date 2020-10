Avezzano. Ancora non è terminato lo spoglio elettorale, ma stando ai risultati provvisori, il distacco tra i due candidati è così ampio che Gianni Di Pangrazio, insieme alla sua squadra, ha dato il via ai festeggiamenti già da diversi minuti. Il risultato, non definitivo, attesta Di Pangrazio al 59,08% con 7941 preferenze, Genovesi al 40,87% con 5494 preferenze. 7 schede nulle, 0 quelle bianche.