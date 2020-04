Giocare online allena la mente. Scopriamo come

A differenza di quanto molti pensano, i giochi online non sono solo per divertimento ma possono essere anche uno strumento molto valido per affinare le proprie abilità.

Se non avete mai pensato a questa possibilità daremo uno sguardo insieme per capire come i giochi per computer possono migliorare alcune capacità che applichiamo anche alla vita di tutti i giorni.

Gestione del rischio e responsabilità personale

Sia nei videogames che nei giochi da casino online il rischio è un fattore che va di pari passo con il divertimento. Per trarre il maggior numero di benefici dalla propria partita sapere gestire il rischio, ovvero la possibilità di perdere o viceversa vincere, è fondamentale. L’Avatar che si impersona mette a rischio la propria incolumità nell’affrontare al meglio missioni difficili ma di vitale importanza per proseguire nel gioco.

In giochi di carte come il poker o il blackjack per ottenere il massimo dal gioco, è necessario essere intelligenti nel capire ciò che si rischia e su come si rischia.

Per una migliore gestione del rischio, i giocatori spesso scelgono di usare bonus e giochi senza deposito prima di spendere soldi veri. Questa può essere una buona tecnica perché ad esempio giocare al blackjack con bonus di benvenuto (e di solito si tratta di cifre abbastanza convenienti) aiuta a comprendere i dettagli del gioco, ad imparare le abilità necessarie per gestire i rischi e aiutare ad incrementare le vincite. Gestire il rischio significa anche saper utilizzare il denaro che si ha a disposizione nel migliore dei modi per evitare di ritrovarsi al verde in poco tempo.

La gestione del rischio comporta anche l’essere responsabili delle proprie azioni. I giochi online sono spesso impegnativi e affrontare queste sfide può insegnare la responsabilità personale e la perseveranza. E poiché la vita è altrettanto impegnativa, superare gli ostacoli e pagare gli errori nel gioco ci insegna qualcosa sulla vita. Alla fine, giocando ad alcuni di questi giochi si finisce per imparare a concentrarsi sulle nostre attività quotidiane e migliorare su di esse.

Allenare i nostri cervelli per migliorare le abilità di problem solving

C’è ancora un acceso dibattito sul fatto che i videogiochi migliorino davvero le nostre capacità cognitive e ci rendano più intelligenti. I ricercatori hanno recentemente scoperto che le parti cognitive del nostro cervello legate alla strategia, al controllo muscolare e alla memoria di solito diventano più grandi quando si sta al computer. Tuttavia questo non significa necessariamente che si diventa più intelligenti ma il cervello, essendo esposto a stimoli, si allena molto facilmente.

Inoltre, la ricerca mostra che giocando possiamo sviluppare nuove abilità che nel tempo finiremo di acquisire totalmente. Ad esempio, alcuni giochi sono progettati su vere e proprie sfide di pensiero critico e di risoluzione dei problemi e ciò si traduce, riuscendo a superare livelli diversi, in un allenamento per il cervello aiutandolo a pensare in modo critico.



Strategia e multitasking

Molti ricercatori concordano sul fatto che il multitasking a volte può essere molto produttivo. Ad esempio, la scienziata cognitiva Daphne Bavalier ha scoperto che gli adulti che giocavano ai videogiochi come Call of Duty erano bravi a gestire contemporaneamente distrazioni uditive e visive.

I giochi di missione richiedono abilità e pianificazione per passare al livello successivo. Pertanto, il modo in cui i giocatori si avvicinano a livelli diversi determina in che modo progrediscono nel gioco. Ad esempio, giochi come Grand Theft Auto e SimCity fanno molto affidamento su una strategia per avere successo.

Altri giochi come slot, roulette, poker e blackjack nei casinò online richiedono anche che si compiano passi calcolati per ottenere l’output desiderato. Ad esempio, uno scommettitore intelligente potrebbe decidere di piazzare piccole scommesse per raccogliere le vincite nel tempo. Ciò elimina la possibilità di perdere tutti i soldi in una frazione di secondo. Allo stesso modo, nella nostra quotidianità si prendono le corrette decisioni per migliorare una situazione ed avere vantaggi.

Di conseguenza i livelli di concentrazione sono molto alti e in situazioni di vita reale questo consente lo sviluppo di un coinvolgimento più ampio anche in serie attività decisionali.



Acquisizione di nuove culture e lingue



Molti videogiochi hanno temi diversi basati su vari aspetti della vita e anche le icone e i personaggi utilizzati sono tratti da una moltitudine di culture diverse. Inoltre la possibilità di chattare con persone provenienti da diverse parti del mondo consente di imparare lingue differenti. Pertanto, i giochi possono innescare la curiosità di saperne di più su queste culture e persone, incrementando la voglia di conoscerle e parlarci in una lingua differente dalla propria.

Ci sono dunque molti vantaggi nel giocare online, sia fisici che mentali.

Migliorare l’analisi

Migliorare la coordinazione occhio-mano,

Aumentare la capacità di concentrazione,

Arricchire la conoscenza delle varie discipline e molto altro ancora.

Se pensate quindi ai giochi come semplici applicazioni perdi tempo, dovreste ripensarci, giocare online può consentire di sviluppare diversi aspetti della propria vita!