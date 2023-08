Gioco online: gli ultimi dati sulla crescita del settore

Il gioco online negli ultimi anni ha visto crescere sempre più il numero di appassionati. A dirlo sono le statistiche e i documenti che ogni anno vengono pubblicati, restituendo le cifre di questo comparto che ormai è sempre più importante nell’economia non solo del nostro paese ma anche e soprattutto mondiale. Oltre al gioco nelle sale fisiche, dunque, si sta evolvendo tantissimo il mondo dei casinò online che, come mostra un qualsiasi approfondimento sulle slot online offrono un numero cospicuo di giochi, un’offerta di intrattenimento videoludico ampia e variegata. Ed è proprio questa varietà ad attirare un numero sempre più grande di giocatori ogni anno.

Il gioco in Italia negli ultimi 10 anni

Il boom dell’offerta dei giochi online, e dunque della partecipazione di tantissimi giocatori, come si può ben immaginare si è avuta quando in Italia si è diffusa sempre più la connessione a internet veloce, all’incirca nella seconda metà degli anni ’00. Ovviamente poi gli sviluppo tecnologici, l’invenzione dei tablet e degli smartphone, le app e tutti i dispositivi mobile hanno portato sempre più il pubblico di giocatori a rivolgersi al gioco online piuttosto che a quello nelle sale fisiche, non solo per una questione di comodità (ovviamente il gioco nelle sale online si può fare ovunque ci si trovi), ma anche per l’ampia offerta di giochi che in una sala fisica manca. E sono proprio i dati ufficiali riportati nel Libro Blu dell’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che rivelano che si è notato un incremento costante di utenti di giochi digitali negli ultimi dieci anni che ha portato a un +1184% di monte ore passate a giocare online. Altrettanto evidente è la crescita della spesa del gioco sia fisico che online, con i 24,8 miliardi di euro spesi nel 2004, passando per i 47,5 del 2008, fino ai 79,9 miliardi del 2011. Di lì si è arrivati ai 110 miliardi spesi del 2021. E oggi il gaming online vale una spesa di ben 17 miliardi di euro.

Altrettanto forte è stata la crescita del Gioco online. In particolare nel 2020 si è avuta una crescita del 45% con una spesa che è passata dagli 1,8 miliardi di euro del 2019 ai 2,6 del 2020. E nel 2021 questa è stata di quasi 4 miliardi con una crescita del 39%. Lo stesso si può dire del 2022 che non ha visto una spinta così forte ma certamente un consolidamento del dato e comunque una crescita della spesa del 5%.

Interessanti sono poi tutti i dati relativi alla tipologia di giocatori dei casinò online. A pesare di più sulla spesa dei giocatori italiani, inoltre, sono le slot machine per le quali circa il 63% dei giocatori tra 15 e i 64 anni spende in media meno di 10 euro al mese, il 25% fra gli 11 e i 50 euro, l’8% spende fra 50 e 200 euro e solo il 2% spende più di 200 euro al mese. Infine, rispetto alle fasce d’età che preferiscono il gioco online, si è notato come nel corso del 2021, l’ultimo dato disponibile, la fascia di età compresa fra i 18 e i 24 anni ha fatto registrare il maggior numero di conti gioco online aperti, pari a 1.360.612. In questa fascia d’età c’è una netta maggioranza di uomini rispetto alle donne, in un rapporto dell’84,45% rispetto al 15,55%. Donne che invece sono in maggioranza nelle fasce di età comprese tra 55 e 64 anni, 65 e 74 anni e 75 e oltre.