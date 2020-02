GIORGIA CAGNAN SPARITA NEL NULLA. APPELLO DELLA FAMIGLIA

TREVISO – Giorgia è sparita da venerdì mattina 14 febbraio 2020. Era partita da casa alle 10, da Monigo dove abita con la famiglia, per andare in palestra, in zona Appiani. Dopo le 13, quando ha consumato un toast nel bar davanti alla questura, è sparita nel nulla. I genitori, dopo la denuncia di scomparsa alla polizia, hanno diffuso su Facebook la foto della ragazza, 19 anni, e l’appello per aiutare le ricerche. E si preannuncia una seconda notte d’angoscia per la famiglia Cagnan. FONTE ilgazzettino.it