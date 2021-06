GIORNATA DI VACCINAZIONI PER I LAVORATORI AGRICOLI LOBENE: A TRASACCO NESSUNO RESTA INDIETRO

Una speciale giornata di vaccinazioni è prevista per oggi, martedì 29 giugno, a Trasacco. Beneficiari dell’iniziativa, promossa e organizzata dal Comune di Trasacco in collaborazione con la ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, e di concerto con il corpo dei Carabinieri e con l’Esercito italiano, saranno tutti i lavoratori del settore agricolo operanti nel territorio comunale. La previsione di affluenza è stimata intorno alle 300 dosi di vaccini che verranno somministrate dai sei infermieri e dai due medici militari che hanno aderito alla giornata.

“Dopo il cluster di maggio che aveva alzato il numero dei contagi in paese, sono diversi giorni che non registriamo nuove positività”, spiega il sindaco Cesidio Lobene. “Un buon segnale per la collettività cui, inoltre, va ad aggiungersi l’ordinanza con cui ho disposto la chiusura anticipata per i pubblici esercizi e per le attività commerciali che somministrano bevande, esattamente al fine di contenere la diffusione del virus tra la popolazione giovanile”.

“La nostra amministrazione ha sempre agito nell’ottica di una costante e indispensabile tutela dei cittadini di Trasacco, ed ecco perché, previo confronto con la dottoressa Daniela Franchi della ASL1, ho deciso di promuovere questa giornata. Come detto e ribadito in più circostanze, non possiamo lasciare nulla al caso ma dobbiamo adoperarci affinché nessuno resti indietro, soprattutto nella campagna di vaccinazione. Un doveroso ringraziamento va rivolto alla ASL1, al corpo dei Carabinieri e all’Esercito italiano che hanno subito accolto questa iniziativa. Grazie anche alla Protezione Civile e al gruppo Alpini di Trasacco, anche loro presenti in loco”.