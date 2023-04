Giornata ecologica sul Monte Salviano il 14 aprile. Oltre 300 bambini di elementari e medie per la sensibilizzazione sulla salvaguardia del pianeta

AVEZZANO – Oltre 300 ragazzi delle scuole elementari e medie della città, sei associazioni e imprese del territorio coinvolte per una giornata dedicata sì alla Pulizia di un tratto del Monte Salviano, ma soprattutto per sensibilizzare e educare i giovanissimi alla tutela del pianeta.

Con queste intenzioni nasce la Giornata Ecologica 2023 organizzata dal Comune di Avezzano con la Tekneko e la partecipazione delle scuole “Mazzini-Fermi”, “Vivenza-Giovanni XXIII”, “Collodi-Marini” e “Corradini-Pomilio”.

L’appuntamento è per il 14 aprile prossimo, con inizio alle 8,30 e durata dell’iniziativa sino alle 13,30, orario in cui i ragazzi delle scuole rientreranno negli istituti per poi tornare a casa.

Della partita saranno anche la Coop di Avezzano, che porterà sul luogo dove si svolgerà la giornata acqua e merenda per i ragazzi e alcune attrezzature, e le associazioni Cai (capofila del Progetto) Ambecò, Croce Rossa, I Girasoli, Scout di Avezzano, Dogs & Horses, e, ovviamente, la Tekneko, che nei giorni precedenti alla Giornata Ecologica, consegnerà nelle scuole materiale informativo e i guanti necessari, se non obbligatori, da indossare per effettuare la raccolta dei rifiuti.

I ragazzi, con un servizio di pullman appositamente organizzato, saranno portati nella zona cosiddetta del Tiro a Volo, dove è stato istituito il punto di ritrovo.

Da lì, accompagnati dai volontari di Protezione Civile, Croce Rossa e, naturalmente dagli insegnanti, i ragazzi seguiranno il percorso stradale, che li condurrà sino al Valico del Salviano, punto di arrivo e dove troveranno le installazioni delle associazioni per le attività e il punto di ristoro della Coop. per la merenda.

Su tutto il percorso, quindi, i ragazzi, con la guida degli operatori di Tekneko, raccoglieranno i rifiuti per ripulire questa stupenda area naturale cittadina.

Ovviamente tutto il percorso sarà isolato per mezzo della chiusura al traffico dal “Tiro a Volo” sino a qualche decina di metri dopo il Valico del Salviano. Strada che sarà controllata dagli agenti della Polizia Locale.

Le attività che i ragazzi potranno seguire, a rotazione ciascuna classe lavorerà con le associazioni presenti, riguarderanno i temi del valore di un ambiente pulito e l’importanza della tutela del territorio e dell’ambiente stesso.

«Abbiamo promosso numerose iniziative di sensibilizzazione alle tematiche ambientali e di educazione alla sostenibilità rivolte ai giovani – afferma l’assessore all’ambiente Maria Teresa Colizza -, essendo consapevoli che, come afferma Greta Thumberg, “l’educazione sia l’unica via per la salvezza”.

La Giornata Ecologica del Salviano è solo la prima di una serie – conclude l’assessore Colizza – e contribuirà a rendere i ragazzi più consapevoli riguardo al problema del decoro urbano e dell’ambiente in generale».

«La tutela dell’ambiente, il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti, l’economia green e tutto ciò che tocca l’ambiente e la tutela del territorio – afferma l’assessore alla Riserva del Salviano e al Decoro Urbano Roberto Verdecchia -, debbono passare obbligatoriamente per delle fasi di formazione, informazione e educazione.

Abituarsi a non sporcare il territorio, qualunque esso sia, sapere che riciclare e riutilizzare è meglio e più sano che gettare, magari in un bosco o su una spiaggia, deve diventare una priorità culturale di tutti.

Queste Giornate Ecologiche, che il Comune di Avezzano con Tekneko organizza ogni anno, mirano proprio a questo.

Rendere i temi della tutela e salvaguardia dell’ambiente e del territorio – conclude l’assessore Verdecchia – deve diventare una pratica quotidiana, consolidata e ordinaria. Pensare all’ambiente pulito, mi si consenta l’apparente paradosso, deve essere un’idea normale, quasi banale».