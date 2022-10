Giornata nazionale di Borghi Autentici d’Italia, gli eventi a Sante Marie

Fine settimana ricco di appuntamenti nel Comune di Sante Marie in occasione della giornata nazionale di Borghi Autentici d’Italia. L’associazione che riunisce oltre 250 territori, piccoli e medi comuni di tutto lo Stivale ha organizzato tanti eventi che si svolgeranno nei borghi abruzzesi e non. Un appuntamento, che ritorna dopo lo stop imposto dal covid, per permettere a residenti e turisti di riappropriarsi degli spazi e tornare di nuovo a vivere il paese.



Si partirà domani alle 10.45 con un momento dedicato a Euroferr in sala consiliare che consegnerà un riconoscimento a Sante Marie per la stazione ferroviaria. Si proseguirà poi con l’inaugurazione della mostra di radio storiche al museo del brigantaggio e dell’Unità d’Italia.



Nel pomeriggio si ripartirà con la street art per i bambini a cura della pittrice Antonella D’Angelo dalle 14.30 nel borgo della lettura e con l’apertura del mercatino a Km zero in piazza Aldo Moro.



Alle 16 partirà la passeggiata per la grande panchina e per una visita guidata al museo del brigantaggio e dell’Unità d’Italia. In serata cena per tutti in piazza con i piatti della tradizione preparati dalla Pro loco di Sante Marie.

Domenica altra giornata ricca di eventi con la passeggiata a cura della riserva naturale Grotte di Luppa, in partenza dalle 9 da piazza Aldo Moro, e quella del Fai delegazione della Marsica nel castagneto del paese. Ci sarà poi il mercatino a km zero dalle 10 in piazza Aldo Moro e il pranzo a base di prelibatezze culinarie abruzzesi a partire dalle 13.