GIOVAGNORIO. ALL’ISTITUTO “A. ARGOLI” DI TAGLIACOZZO LE TEMPERATURA NELLE AULE SONO NELLA NORMA

A seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici comunali in tutte le aule dell’Istituto per il Turismo “A. Argoli” di Tagliacozzo, in presenza del Sindaco Vincenzo Giovagnorio e della Vicaria Prof.ssa Maria Rosaria Savina, è stato constatato che la temperatura era nella norma per effettuare le lezioni.

Vincenzo Giovagnorio, sindaco di Tagliacozzo

Solo in un’aula i tecnici hanno riscontrato la manomissione delle valvole che regolano il funzionamento dei caloriferi. I professori hanno cercato di convincere i ragazzi ad entrare nell’edificio. Gli alunni della scuola primaria di secondo grado (le Medie), che hanno le aule nello stesso edificio, stanno svolgendo regolarmente lezione.