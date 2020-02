GIOVANBATTISTA VENDITTI ELOGIA IL PERSONALE DELL’OSPEDALE DI AVEZZANO

Giovanbattista Venditti

Avezzano. Il campione del rugby nazionale, Giovanbattista Venditti, è stato protagonista, insieme alla sua famiglia, di una singolare esperienza. A seguito della polmonite del figlio, si sono recati in ospedale per una lastra e, siccome provenivano da Parma, sono stati messi in isolamento il tempo necessario per effettuare gli esami per scongiurare un eventuale contagio da coronavirus. In un post sulla sua pagina facebook, ha raccontato l’accaduto e ha sottolineato la professionalità del personale medico, che in un momento così delicato riesce a lavorare e ad avere le idee chiare.

“Per colpa di una polmonite del piccolo Leo siamo andati in ospedale per una lastra e in realtà ci siamo ritrovati 3 giorni in isolamento a causa della nostra provenienza (Parma).

Fortunatamente il tampone è risultato negativo e ora saremo spostati in pediatria. Tutto il personale medico è stato eccezionale e in un momento di allarmismo totale è rassicurante vedere che chi è in prima linea a lavorare e a proteggerci ha invece le idee chiare.

Super Leo è stato coraggioso come sempre e non vediamo l’ora di tornare a casa”.

