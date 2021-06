GIOVANE 24ENNE PERDE LA VITA SCHIACCIATO DAL TRATTORE

Un giovane di 24 anni, L.F. , ha perso la vita schiacciato dal trattore con cui stava lavorando. Il ragazzo, regolarmente assunto nell’azienda Panzanello, di proprietà dello zio, era alla guida del mezzo, quando, plausibilmente per via del terreno scosceso, il trattore si è ribaltato. E’ rimasto schiacciato sotto il mezzo. Quando sono stati allertati i soccorsi, per il 24enne non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Sul posto sono intervenuti i militari di Greve in Chianti e della compagnia di Figline Valdarno.