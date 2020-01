GIOVANE 25ENNE CALCIATORE, COLPITO DA ANEURISMA AL CERVELLO MENTRE SI ALLENA, CADE IN CAMPO : LOTTA TRA LA VITA E LA MORTE

Si chiama Mirko Pelizzer il calciatore 25 enne della Telamar San Paolo Ariston(Vicenza) che sta lottando tra la vita e la morte all’ospedale di San Bortolo a Vicenza dopo essere stato colpito da un’ aneurisma al cervello mentre si stava allenando in campo con la sua squadra. Come raccontano alcuni testimoni presenti, il ragazzo si è improvvisamente accasciato al suolo lamentando un forte mal di testa e, subito dopo, ha perso i sensi. E’ stato soccorso quasi immediatamente dai compagni e dai dirigenti. «Non aveva fatto neanche un giro di campo – racconta Matteo Mastella, direttore generale della Telemar – quando ha cominciato a dire “ho mal di testa, ho mal di testa. E si è accasciato. L’abbiamo soccorso subito. Un dramma enorme per tutti. Inutile aggiungere che qui non c’era mai stato alcun tipo di avvisaglia».