GIOVANE IMPRENDITORE REALIZZA IL SUO SOGNO GRAZIE ALL’INIZIATIVA “IO RESTO A CELANO”. AVVIATA ATTIVITA’ NEL SETTORE DEL WINE BAR E DELLA STUZZICHERIA

“Mi sono orientato nel settore dei vini sia per passione personale che per continuare un’attività di famiglia”. Lo afferma Filippo Benedetti, ventitreenne imprenditore nel settore del wine bar e della stuzzicherai. Benedetti, infatti, ha avuto la possibilità di realizzare il suo “sogno” grazie al sostegno economico ottenuto per aver aderito a “io resto a Celano”. L’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale ha già consentito ad altri giovani imprenditori locali di avviare attività commerciali.

“Sono felice ed emozionato – dice Filippo Benedetti – perché proprio oggi, 2 aprile, apre ufficialmente la mia attività. Devo ringraziare l’Amministrazione comunale per la buona iniziativa Io resto a Celano che mi ha permesso di portare avanti il mio progetto”.

“Il risultato finale – continua – è senz’altro positivo. L’iniziativa Io Resto a Celano mi è stata di grande aiuto per partire con il piede giusto, cercando di realizzare a Celano un locale di nicchia che nella nostra Città manca. Solo la fase burocratica è stata piuttosto complessa con tanti documenti da presentare. Sarebbe una cosa buona se questa fase venisse un pochino snellita”.