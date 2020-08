GIOVANE UBRIACA INSULTA E AGGREDISCE I POLIZIOTTI: ARRESTATA

E’ quanto è successo nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in Largo Madonna delle Grazie di Teramo.

Due trentenni, in compagnia di un ragazzo anch’egli di Teramo, provocano e deridono un piccolo gruppo di giovanissimi che transita nella detta via. Uno di questi, però, informa il “113”: la Volante viene sul posto, riporta la calma ed il gruppetto di ragazzini si allontana in sicurezza.

Alla richiesta dei documenti identificativi dei tre presenti, che stazionavano su una panchina, E.D.G., di 36 anni, in stato di ebbrezza alcoolica, inizia una lunga serie di insulti verso gli Agenti, rifiutandosi di fornire quanto richiesto opponendosi, dapprima verbalmente e poi con le vie di fatto, a salire sulla autovettura per gli accertamenti dovuti.

Condotta poi in Questura, è stata tratta in arresto e posta a disposizione della Procura della Repubblica.

Ieri l’udienza di convalida.