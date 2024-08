Gironi Divini 2024, al via un brindisi d’eccellenza nel cuore di Tagliacozzo: ecco il programma

Dopo un lungo e accurato lavoro di selezione, è finalmente giunto il momento di lasciare che siano i calici a parlare! Da oggi a sabato, il magnifico centro storico di Tagliacozzo si trasformerà nella capitale del vino abruzzese, ospitando le degustazioni finali di Gironi Divini 2024. Questo evento, che si terrà nello splendido contesto di Palazzo Ducale, promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di vino e i curiosi che desiderano scoprire le migliori etichette della regione.

Gironi Divini 2024 è l’appuntamento imperdibile per chi ama il vino e vuole immergersi in un viaggio sensoriale tra le eccellenze enologiche d’Abruzzo. I banchi d’assaggio liberi, organizzati nelle serate del 22, 23 e 24 agosto dalle 20 in poi nel cortile di palazzo Ducale, offriranno l’opportunità di assaporare una selezione dei migliori vini autoctoni, suddivisi per vitigno e categoria. Ogni sera, inoltre, ci saranno due degustazioni alla cieca durante le quali i partecipanti avranno il privilegio di assaggiare i vini in gara e di contribuire alla scelta del “migliore”, valutando i prodotti dal punto di vista puramente edonistico. Il tutto si svolgerà in un contesto intimo e raffinato, dove la qualità dell’esperienza è garantita grazie all’accesso a numero chiuso, evitando così la ressa e consentendo una degustazione tranquilla e consapevole. Il primo appuntamento sarà alle 20 nella terrazza de “La Parigina”, il secondo alle 21.45 nel cortile di palazzo Ducale.

Il programma dell’evento è studiato per soddisfare ogni palato, con degustazioni guidate dai sommelier di AssoMarso e banchi d’assaggio dove gli ospiti potranno esplorare liberamente i vini proposti. Non mancherà uno spazio dedicato al food, curato da Le Direzioni del Gusto, che offrirà deliziosi spuntini a base di prodotti tipici locali, perfetti per accompagnare i calici e rendere l’esperienza ancora più completa.

Tra i protagonisti delle serate finali ci saranno alcuni dei vini più rappresentativi della vitivinicoltura abruzzese, suddivisi in diverse categorie:

Finalisti Trebbiano

Trebbiano d’Abruzzo 2022 Montali

Trebbiano d’Abruzzo 2023 Cantina Wilma

[E altri otto finalisti]

Finalisti Pecorino

Bianchi Grilli 2022 Torre dei Beati

Senza Niente 2022 Marina Palusci

[E altri otto finalisti]

Finalisti Cerasuolo

Rosa-e 2023 Torre dei Beati

Spiritus Terrae 2023 Bio Cantina Orsogna

[E altri otto finalisti]

Finalisti Rossi Giovani

Cordisio 2022 Guerino Pescara

Montepulciano 2021 Il Casale

[E altri otto finalisti]

Finalisti Rossi Maturi

Pignotto 2016 Monti

Zanna 2018 Illuminati

[E altri nove finalisti]

Degustazione Speciale Vini “Diversi”

Sauvignon 2023 Donato Di Tommaso

Kuveé Antica 2023 McCalin

[E altri otto finalisti]

Per maggiori dettagli sul programma e per prenotazioni, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento www.gironidivini.it o contattare il numero 335 7533346.

Non perdete l’occasione di vivere una serata all’insegna del gusto, della convivialità e della scoperta delle eccellenze abruzzesi. Gironi Divini 2024 vi aspetta a Tagliacozzo per brindare insieme ai migliori vini della regione!