GIÙ LE MANI DAI PIPISTRELLI! SONO INSETTICIDI NATURALI

L’allarme lanciato dalle società chiamate per sanificare gli ambienti e per eliminare… i pipistrelli! La confusione generata intorno al pipistrello cinese, tutto da verificare tra l’altro, e il contagio da covid-19, sta portando le persone al timore che questi utilissimi uccelli siano pericolosi per l’uomo.

I pipistrelli si nutrono di insetti e soprattutto di zanzare e non rappresentano un rischio di trasmissione di Sars-CoV-2». A precisarlo è l’Ispra, istituto superiore per la ricerca ambientale.

« I chirotteri, in Italia, si nutrono di invertebrati e sono degli eccezionali insetticidi naturali, la cui attività è particolarmente preziosa in agricoltura, svolgendo quindi un importante servizio ecosistemico sopprimendo insetti effettivamente o potenzialmente nocivi alla salute umana, ai coltivi e ai boschi. Insomma: «la presenza di pipistrelli anche in prossimità di aree abitate costituisce un elemento positivo e non deve causare preoccupazione».

Vi prego, abbiate buon senso. Mai come in questa emergenza ne abbiamo bisogno.