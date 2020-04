Una donna di 55 anni di Giuliano (NA), è morta per Coronavirus. La donna era guarita dal COVID-19, ma il tampone eseguito dopo il decesso ha dato esito positivo

Come riportato dal Il Mattino, la 55enne era in isolamento, i medici avevano effettuiato il tampone per due volte come da prassi, risultando negativo, quindi era guarita.

Il tampone post morte invece ha dato esito positivo.