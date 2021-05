GIULIANOVA, 44ENNE BRASILIANO PERDE LA VITA IN CASA A CAUSA DI UN MALORE: IL PADRE LO SCOPRE QUANDO E’ TROPPO TARDI

Tragedia a Giulianova ieri pomeriggio intorno alle 16:00 quando un 44emme di origine brasiliana Reginaldo Di Sante è stato rinvenuto morto nel bagno di casa sua , probabilmente, a causa di un malore. La procura ha , immediatamente, predisposto l’autopsia. A fare la drammatica scoperta è stato il padre anziano akcune ore dopo . La morte del uomo, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti che si stanno occupando del caso, risalirebbe alla mattina ed il papà non si sarebbe accorto di nulla a causa dell’udito basso. Sul posto sono arrivati il personale medico sanitario del 118 e carabinieri. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Nel corso di una prima ricognizione da parte del medico non sono stati rilevati segni di violenza, né ferite. Reginaldo Di Sante non risulta che fosse occupato, badava al padre anziano.