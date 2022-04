GIULIANOVA. AMICACCI ABRUZZO IN FINALE SCUDETTO

Il Sindaco Jwan Costantini e l’ Amministrazione comunale salutano con entusiasmo e grande soddisfazione il risultato ottenuto questo pomeriggio al Palacastrum dall’ Amicacci Abruzzo. La squadra di basket in carrozzina, sfidando nei playoff la padovana Studio 3A Millenium, ha portato a casa la gara di ritorno ed agguantato la finale scudetto. Nella partita d’andata, lo scorso 26 marzo, il team giuliese si era imposto col punteggio di 57 a 40. Ha assistito all’incontro, sugli spalti, anche il Presidente della Regione Marco Marsilio . Si tratta della seconda finale conquistata nel corso di una storia agonistica lunga quarant’anni e di una gloriosa militanza nella massima serie. ” A nome mio e dell’ Amministrazione comunale – ha affermato in serata il Sindaco Costantini – mi congratulo con i giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza. Facendo l’ in bocca al lupo in vista della sfida decisiva, confermo e sottolineo l’ orgoglio che questa Amministrazione nutre da sempre nei confronti della squadra. Siamo entusiasti, e fieri, stasera, non solo per il risultato, ma per la meravigliosa prova di carattere e la grande lezione di vita che questa realtà giuliese continua a dare allo sport, alla città e al nostro territorio” .