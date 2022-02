GIULIANOVA. CAMPIONATI REGIONALI CORSA CAMPESTRE, OTTIMI RISULTATI PER GLI ATLETI DELL’USA SPORTING CLUB AVEZZANO, IL MARSICANO STORNELLI DOMINA TRA I CADETTI

I giovani atleti dell’USA Sporting Club Avezzano , protagonisti ai Campionati Regionali Individuali Cadetti (under 16) e Ragazzi (under 14) di corsa campestre, manifestazione valida anche come 2^ prova dei Campionati di Società e di specialità.

Oro nella categoria Cadetti per Pierluigi Stornelli, l’atleta marsicano classe 2007 si è imposto nella Km 2,5 in 8’50”, con dieci secondi di vantaggio sul secondo classificato finora il migliore di categoria. 5 posizione nella stessa gara per Francesco Pietrobattista risultato che permette ad entrambi il pass diretto per i Campionati Italiani individuali e a squadre, che si terranno a Trieste la seconda domenica di Marzo. Ottimo risultato anche per Marziale Wesley Vicente 25° all’esordio in una competizione ufficiale.