GIULIANOVA. CASO SOSPETTO DI CORONAVIRUS A ROSETO. IL SINDACO COSTANTINI: “MANTENERE LA CALMA ED ATTENERSI A COMUNICAZIONI E PROCEDURE UFFICIALI”

In seguito alla notizia arrivata nelle prime ore di stamattina in merito al caso sospetto di Coronavirus registrato a Roseto, il Sindaco Jwan Costantini invita tutti a mantenere la calma e ad attenersi alle informazioni ufficiali e alle procedure d’emergenza diffuse dalla Regione Abruzzo e dalla Asl di Teramo.

In queste ore il primo cittadino giuliese si trova in Prefettura a Teramo insieme ai sindaci del Comitato ristretto della Asl per incontrare il Presidente della Regione Marco Marsilio e l’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì, al fine di istituire il tavolo di lavoro per coordinare l’emergenza.

“Dobbiamo mantenere la calma ed agire con maturità – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – tutti i comuni della provincia di Teramo si stanno muovendo unitamente alla Regione e alla Asl per studiare un piano d’azione condiviso insieme alle autorità ed ai volontari della Protezione Civile. Intanto abbiamo avuto la conferma che il turista brianzolo giunto a Roseto e trovato positivo al primo esame del Covid-19 (siamo in attesa dei risultati del secondo esame allo Spallanzani di Roma) ha dichiarato alle autorità di non essersi recato a Giulianova. A tal proposito sottolineo che saranno presi seri provvedimenti nelle sedi opportune per coloro che intraprendano operazioni di procurato allarme, anche attraverso i social network. Siamo abituati a fronteggiare emergenze di grande portata, come accaduto con il terremoto ed il maltempo, ed anche questa volta saremo responsabili e capaci. Nel tardo pomeriggio comunicheremo una eventuale chiusura delle scuole a Giulianova”.