GIULIANOVA. IL COMUNE CONSEGNA LE MASCHERINE AL REPARTO DI CARDIOLOGIA E AL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE

Le mascherine, ricevute in questi giorni da medici ed aziende, su disposizione del Sindaco Jwan Costantini, sono state consegnate nella giornata di oggi al Reparto di Cardiologia nelle mani del direttore Gianserafino Gregori e al Pronto Soccorso ed OBI dell’Ospedale di Giulianova, sotto la guida del responsabile Carmine Galiè.

Il primo cittadino di Giulianova ribadisce che le mascherine ricevute in donazione non possono essere distribuite tra i cittadini, ma devono essere consegnate a tutti i volontari ed i professionisti che, da giorni, stanno dando il loro apporto sul territorio per fronteggiare il Covid-19.