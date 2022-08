GIULIANOVA. FERMATO AD UN POSTO DI CONTROLLO, RISULTATO POSITIVO ALLA CANNABIS, ARRESTATO PER SPACCIO

Nel pomeriggio di martedì, 9 agosto, a Giulianova, durante un servizio della polizia di stato mirato al controllo del trasporto merci, è stato fermato un autocarro su cui viaggiavano due persone residenti ad Alba Adriatica.

Gli agenti del distaccamento di Polizia Stradale di Giulianova hanno sottoposto il conducente del furgone al test salivare per l’assunzione di sostanze stupefacenti ed il responso è stato positivo per la Cannabis Indica.

In occasione della perquisizione effettuata nell’abitazione del passeggero venivano rinvenuti, oltre 5 grammi di Marijuana oltre all’attrezzatura utilizzata per il confezionamento di dosi singole.

Nell’immediatezza, su disposizione del pubblico ministero di turno della procura della repubblica di Teramo, il predetto veniva condotto in stato di arresto per detenzione di sostanza stupefacente presso la propria abitazione.

Nella mattinata di ieri, 10 agosto, in sede di udienza con rito direttissimo, il tribunale in composizione monocratica ha convalidato l’arresto ed ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, oltre al divieto di allontanamento dalla propria abitazione in orari serali e notturni (20-06)