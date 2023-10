GIULIANOVA. PIANO SICUREZZA. POTENZIATO IL SISTEMA COMUNALE DI VIDEO SORVEGLIANZA. LA GIUNTA APPROVA UN PROGETTO DA 93.000 EURO PER LA COLLOCAZIONE DI 21 NUOVE TELECAMERE

La città sarà più sicura e comunque più “monitorata” grazie alla delibera approvata dalla giunta comunale nel corso dell’ ultima seduta. Il via libera è stato assegnato ad un progetto, curato dall’ Ufficio comunale Sviluppo Sistemi Informativi, che prevede il potenziamento del sistema di video sorveglianza attraverso l’attivazione di 21 nuove telecamere, collocate in altrettanti punti della cinta urbana.

Ad essere interessati dai nuovi dispositivi di monitoraggio e ripresa sono l’incrocio tra via Mantova e la Statale 16, il Bivio Bellocchio, la zona industriale di Colleranesco, la sede della Polizia Municipale, Corso Garibaldi, l’incrocio tra via dello Splendore e corso Garibaldi, l’incrocio tra via del Popolo e via Acquaviva, il teatro Flaiano, la Scuola d’ Infanzia di via Gobetti, l’incrocio tra via per Mosciano, piazza della Libertà e via Cupa, padiglioni est e ovest dell’ ospedale, l’incrocio tra via Cupa e la Statale 80, via Nievo-Zona Orti, i due parcheggi di via dei Pioppi, il Centro socio-culturale dell’ Annunziata, 3 impianti sui lungomari, in prossimità della casa cantoniera.

“ Si tratta di un incremento sostanziale della dotazione comunale degli impianti di video sorveglianza – spiega il consigliere con delega alla sicurezza Matteo Carpineta – Giulianova sarà presto più sicura, per quanto si stia cercando di affrontare su molteplici fronti il problema delle criticità di alcuni rettangoli urbani. Ringraziamo intanto per l’ottimo lavoro svolto, l’ufficio Sviluppo Sistemi Informativi. Infittire la rete della videosorveglianza rappresenta un’azione significativa sul fronte della strategia di prevenzione e deterrenza”.