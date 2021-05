GIULIANOVA. PRESENTATE LE INIZIATIVE ESTATE 2021 DELLA PRO LOCO

Si è tenuta oggi l’incontro della Pro Loco Giulianova nella sede dell’Ente Porto di Giulianova, per la consegna della tanto attesa maglia ufficiale di “Navigare Senza Barriere” al Presidente Fabrizio Ferrante. “Ripartiamo da questo gesto, con buoni propositi per l’estate 2021” riferisce il Presidente Luigi Valiante della Pro Loco “In questo momento particolare abbiamo deciso di informare il nuovo Presidente dell’Ente Porto di tutti i nostri progressi, progetti passati e futuri, iniziando la discussione proprio sull’evento svolto sul Porto nel 2019 e che ha caratterizzato la Pro Loco Giulianova all’attenzione per l’inclusione sociale per i diversamente abili, anche grazie a Paolo D’Angelo dell’Anffas di Teramo. Un progetto non facile da ripetere quest’anno, causa Covid, ma dove la Pro Loco intende darne comunque delle dimostrazioni in estate insieme a Ibiza Sound e Nautservice , con l’augurio di riproporlo nel 2022 in tutta la sua interezza, con enti, associazioni, amici e i numerosi titolari di imbarcazioni che hanno collaborato nella prima edizione.” L’incontro poi è proseguito su un corposo elenco delle iniziative pensate dalla Pro Loco per i prossimi mesi, di cui molti autogestiti con la presenza del “Gruppo Hera” che ha il grande merito di aver concesso alla Pro Loco Giulianova, in tre anni, di costruirsi, motivarsi, impegnarsi, dimostrare le sue abilità nella promozione e valorizzazione del proprio territorio, su tutti i fronti. Quindi si riparte riproponendo le passeggiate sul porto con le prenotazioni dall’ufficio IAT. Si ripeteranno i Tour in Barca e iniziative sociali e a favore del commercio locale. Grande novità sono le passeggiate in bici con guida gratuita. Per chi fosse sprovvisto di bici la potrà noleggiare da due attività di Giulianova, socio tesserati della Pro Loco e presenti al centro della città. Anche per questo progetto sarà necessaria la prenotazione e si percorrerà il molo sud, visitando i famosi caliscendi, osservando le meravigliose foto di Bruno Amadio, apprezzando la fauna sul fiume Tordino. Il giro si chiuderà con una degustazione delle tipicità locali a km0 e un’aperitivo facoltativo al Bar con sconto molto interessante. Ma le novità non finiscono qui! L’amministrazione comunale per l’estate 2021 ha deciso di introdurre l’ospitality card, nuovo progetto e punta di diamante per il territorio che invoglierà i turisti a far acquisti nelle attività locali e così la Pro Loco Giulianova si è impegnata a coinvolgere i propri soci commercianti, per offrire uno sconto esclusivo a chi sarà in possesso del codice QR, ricevuto dall’albergo dove è ospite. Altra cosa che certamente farà molto piacere ai turisti, che vogliono diversificare le proprie vacanze, è l’occasione di poter conoscere da vicino il mondo della subacquea, con un’introduzione gratuita nella nuova sede didattica dell’Associazione Up and Down. L’appuntamento sarà settimanale, due ore mattutine, e le prenotazioni, come per le passeggiate in bici o in barca per i diversamente abili, saranno coordinate da Maurizio Di Filippo. In conclusione tutto questo e molto altro si potrà presto vivere a Giulianova. Non ci sarà una sola ragione per non sceglierla come meta per le proprie vacanze. Visit Giulianova sarà il tormentone dell’estate Abruzzese 2021.