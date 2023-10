GIULIANOVA. PUBBLICATO L’AVVISO RELATIVO AL SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI D’AFFITTO DELLE ABITAZIONI. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, IL PROSSIMO 30 OTTOBRE

È stato pubblicato, ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Giulianova, l’avviso relativo all’assegnazione di contributi per il pagamento del canone di affitto della prima abitazione.

Gli aventi diritto, per beneficiare delle somme disponibili, dovranno inoltrare le domande entro le ore 14 del prossimo 30 ottobre. Le istanze, corredate dei documenti richiesti, possono essere consegnate a mano all’ Ufficio Protocollo del Comune in corso Garibaldi 109, inoltrate via Pec a protocollogenerale@comunedigiulianova.it o spedite tramite raccomandata A/R.

Nel bando sono contenuti i requisiti richiesti e tutte le informazioni utili.

Bando e modulo di istanza consultabili sul sito istituzionale del Comune di Giulianova e scaricabili dai link https://www.comune.giulianova.te.it/download/allegati/232/232891611151O__OBANDO-CONCESSIONE-CONTRIB-SOSTEGNO_2023.pdf

https://www.comune.giulianova.te.it/download/allegati/232/232891612221O__OIstanzaFonsoSostegnoAccessoAbitaz.pdf