GIULIANOVA. RIAPERTA AL PUBBLICO LA MOSTRA “LEONARDO. DALLA CITTÀ IDEALE ALLE INVENZIONE DEL GENIO” FINO AL 30 AGOSTO

Dopo il grande successo di interesse e di pubblico con migliaia di visitatori riapre eccezionalmente le porte la mostra “Leonardo. Saperi, architettura e guerra tra Quattro e Cinquecento: dalla Città ideale alle invenzioni del Genio”, a cura dell’ass.ne Ark’Arte e del Polo Museale Civico, con opere della Pinacoteca e Biblioteca civiche “V. Bindi”, per offrire nuovamente la possibilità di immergersi nell’atmosfera delle macchine leonardesche, ricreate a partire dai disegni del Maestro, e della fondazione di Giulia, il primo esperimento urbanistico di nuova fondazione del Rinascimento.



Sedi espositive:

– Loggiato “R. Cerulli “, piazza Belvedere

– Cripta del Duomo di San Flaviano, piazza Buozzi

Orari: dal giovedì alla domenica, dalle 20.30 alle 23.30

Biglietti: intero euro 2,50 – ridotto studenti euro 1,50 – gratuito sotto i 12 anni e diverasamente abili



L’allestimento offre a grandi e piccini l’opportunità di scoprire le invenzioni di Leonardo Da Vinci, ricreate dai famosi disegni, dal campo del volo a quello della guerra, e di conoscere la fondazione di Giulianova e l’Abruzzo del Rinascimento, con i lamp-black e i disegni dei castelli delle maggiori signorie, opera di Consalvo Carelli (Napoli, 29 marzo 1818 – Napoli, 2 dicembre 1900), il disegno della piazza ducale di Raffaello Pagliaccetti (Giulianova, 31 ottobre 1839 – 1900), dalla collezione della Pinacoteca civica “V. Bindi”, gli incunaboli e i codici di Quattro e Cinquecento dal fondo antico della Biblioteca civica “V. Bindi”, e il ritratto del fondatore Giulio Antonio Acquaviva (Atri, 1428 circa – Minervino di Lecce, 1481), che per la prima volta lascia la sala consiliare.



Si ringrazia la Parrocchia arcipretale di San Flaviano per aver acconsentito ad ospitare una parte della Mostra nella cosiddetta Cripta del Duomo, cuore monumentale della Giulianova rinascimentale.