GIULIANOVA. RIAPERTURA DELL’ECOSPORTELLO DI CORSO GARIBALDI E DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI COLLERANESCO

La Eco.Te.Di. Scarl ed il Comune di Giulianova comunicano che da domani, giovedì 21 maggio, verranno riprese le attività dell’Ecosportello di Corso Garibaldi n.109 per la distribuzione delle attrezzature per la raccolta della differenziata e quelle del Centro di Raccolta Rifiuti a Colleranesco per il conferimento gratuito dei rifiuti differenziati urbani e assimilati.

Il ritiro è consentito alle utenze domestiche e non domestiche iscritte al pagamento della TARI nel Comune di Giulianova.

Gli utenti potranno accedere ai servizi dell’Ecosportello nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle 13.00, mentre il martedì ed il giovedì dalle 15.00 alle 17 e 30.

L’accesso agli uffici dell’Ecosportello verrà gestito secondo le seguenti norme:

• È consentito l’accesso di UN SOLO utente per volta;

• È severamente VIETATO accedere senza mascherina;

• L’Utente, anche all’interno dell’Ecosportello dovrà rispettare la segnaletica e la distanza sociale di almeno 1 metro dall’operatore.

La permanenza negli spazi interni è consentita per il tempo strettamente necessario alla consegna dell’attrezzatura.

Le informazioni e gli appuntamenti relativi ai servizi dedicati (ad esempio rifiuti ingombranti, RAEE, rifiuti verdi) saranno gestiti attraverso il Numero Verde 800.701.601, l’app differenziatagiulianova, il sito www.differenziatagiulianova.it e l’indirizzo di posta elettronica [email protected].

Il Centro di Raccolta Rifiuti, situato nella zona industriale di Colleranesco, sarà aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00.

Anche l’accesso al Centro Raccolta sarà garantito secondo le seguenti specifiche disposizioni:

1) È fatto obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1m all’esterno ed all’interno del Centro;

2) È fatto divieto di ingresso con furgoni, rimorchi e similari;

3) È fatto obbligo di accedere indossando mascherine di protezione delle vie respiratorie;

4) L’utente deve attendere il proprio turno di accesso esclusivamente all’interno della propria autovettura;

5) In ogni veicolo può essere presente una sola persona;

6) È consentito l’accesso al Centro esclusivamente 1 utente per volta;

7) L’accesso all’utente successivo è consentito solo dopo l’uscita dell’utente precedente;

8) Per l’accesso e per le modalità di conferimento attendere le indicazioni esplicite dell’addetto;

9) l’addetto al Centro di raccolta rifiuti, in caso di violazione di uno più dei punti precedenti ha l’obbligo di negare il conferimento e segnalare l’utenza alla Polizia Municipale.