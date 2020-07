Giulianova, (TE). Nella notte tra sabato e domenica una rissa tra giovani ha causato lo sfondamento di una vetrina in viale Orsini. Alcuni residenti della zona, allarmati per le urla, hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri che, una volta giunti sul posto, hanno identificato i tre ragazzi responsabili del danneggiamento della vetrina di una ex lavanderia.

fonte: Il Centro