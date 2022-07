GRAN CONCERTO A CAPISTRELLO CON VALENTINA DI MARCO E L’ORCHESTRA ARMELIS

Viaggio tra le colonne sonore e il cantautorato” Concerto-evento a Capistrello domenica 17 luglio

Capistrello-Si alza il sipario sull’atteso concerto-evento organizzato dal comune, dal titolo “Viaggio tra le colonne sonore e il cantautorato”. Domenica 17 luglio, alle 21.30, nella suggestiva piazza Risorgimento, gran concerto della pianista marsicana Valentina Di Marco e dell’orchestra da camera “Armelis” diretta dal M° Corrado Lambona. L’evento, che rientra nel cartellone dell’estate capistrellana, sarà un viaggio tra le più belle colonne sonore e i brani del cantautorato italiano e straniero. Il concerto, patrocinato dal Comune e dalla Fondazione Carispaq, sarà presentato da Luca Di Nicola e vedrà esibirsi anche il soprano Natalia Tiburzi ed il tenore Sandro Argentieri. “Questa è l’estate della ripartenza – dichiarano all’unisono Valentina Di Marco e Corrado Lambona, autori e protagonisti del concerto-evento di Capistrello – siamo davvero molto felici di poter offrire alla città uno spettacolo raffinato ed emozionante che, di sicuro, incontrerà i favori del pubblico. Ringraziamo fin da ora quanti saranno con noi e diamo a tutti appuntamento a domenica 17 luglio a Capistrello”. La musicista ed organizzatrice dell’evento Valentina Di Marco si esibisce sovente sia in Italia che all’estero ed ha all’attivo tantissimi concerti in varie

formazioni. Dirige inoltre la “Play Music scuola di musica” con sede a Capistrello e ad Avezzano ed è docente della scuola media Vivenza. Da qualche anno poi, Di Marco collabora anche con il maestro Corrado Lambona, direttore d’orchestra, sassofonista, compositore e arrangiatore di fama nazionale, nonché fondatore dell’Armelis Pop Orchestra che riscuote ovunque unanimi consensi. L’appuntamento con tutti questi artisti dunque, è per domenica 17 luglio alle 21.30 in piazza Risorgimento a Capistrello.