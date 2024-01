 GRANDE SUCCESSO ED EMOZIONI AL “CONCERTO PER TE” NELL’ISTITUTO DON ORIONE

Grande successo e forti emozioni all’Istituto Don Orione per il “Concerto per te”. L’iniziativa è stata organizzata dalle operatrici della casa per anziani, Francesca Argentieri ed Alessandra Scolta. Protagonisti, nel salone delle feste del palazzo di via Corradini, i bravi cantanti e musicisti dell’associazione musicale Musicomania presieduta dal m°Tiziana Buttari. In realtà, i giovani artisti della nota scuola avezzanese (la cui vocal coach è Arianna Maceroni), si sarebbero dovuti esibire prima di Natale. A causa di un grave lutto che ha colpito proprio la fondatrice della scuola, la professoressa Tiziana Buttari, la kermesse, da tradizionale concerto di Natale per i nonni della casa per anziani, si è trasformata in uno spettacolare concerto-dedica per la mamma del M°Buttari, la signora Anna Maria D’Andrea. La nonnina, ospite della struttura da qualche anno, era amatissima da tutti e in particolare dalle operatrici che la definivano “Miss sorriso”. Nota a tutti infatti, la benevola inclinazione della signora a sorridere sempre e a porsi dolcemente ed affettuosamente. “Una grandissima emozione – dichiara Tiziana Buttari, fondatrice di Musicomania – essere protagonisti di un evento musicale e canoro che le splendide operatrici dell’Orione hanno voluto organizzare e dedicare alla mia cara mamma. Non è stato facile, dal punto di vista delle emozioni, concentrarsi e non commuoversi, ma l’idea che mia madre fosse comunque lì, idealmente, da qualche parte ad applaudirci, mi ha aiutato ad andare avanti. Un evento che non dimenticherò mai -conclude Buttari – e per il quale ringrazio l’Istituto e tutti i miei ragazzi della scuola”.