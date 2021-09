GRANDE SUCCESSO PER I GIOVANI TALENTI DI MUSICOMANIA AL CONCORSO CANORO “VOCALIST” DI ROVIANO

Grande successo per i giovani talentuosi dell’associazione musicale avezzanese Musicomania della professoressa Tiziana Buttari. Gli artisti in erba, hanno partecipato alla sesta edizione del concorso “Vocalist” organizzato nella località laziale da Roberto Barone. Grandi consensi e ottimi piazzamenti per Mattia Manolfi, Raffaele Restaino, Ilaria Basile, Carla Gabriele, Chiara Iacovone e Daniel Allegritti, quest’ultimo assegnatario del primo premio nella categoria ‘giovanissimi’. Molto apprezzate anche le bravissime Sheila e Christel Barbati. Ospiti della serata, i cantanti Laura Fantauzzo e Marco Boni. “Abbiamo partecipato ad un ottimo concorso per giovani talenti, suddiviso in categorie – dichiara Tiziana Buttari, direttrice di Musicomania – e molto ben organizzato. Durante la serata, non sono mancati applausi e complimenti per i nostri bravissimi ragazzi che, dopo un lungo periodo di fermo, hanno finalmente potuto godere di quella magia che solo la musica riesce a dare”. Musicomania, storica scuola di musica e di canto, la cui vocal coach è Arianna Maceroni, miete successi fin dal 1995, anno della sua fondazione.